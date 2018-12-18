Почему командир батальона «Азов» может стать новым украинским лидером

В конце года пиар-активность украинского «Национального корпуса» и его «фюрера» Андрея Билецкого набирает обороты. Такое ощущение, что эта радикальная сила предлагает себя не только ситуативным союзникам, таким как глава МВД страны Арсен Аваков , но и президентскому лагерю.

События показывают, что Билецкому совсем неинтересно участвовать в таком националистическом проекте, где «сбитые летчики» из «Свободы» будут играть первую скрипку.

Легко прогнозируемой была его реакция на решение пяти националистических организаций («Свобода», «Правый сектор» (запрещена в РФ ), Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), Конгресс украинских националистов, С14) выдвинуть бывшего заместителя спикера Верховной Рады , главу секретариата ВО «Свобода» Руслана Кошулинского кандидатом в президенты. Билецкий отнесся к ним, как к лузерам, которые задумали использовать более фартового компаньона в предприятии, обреченном на провал.

Амбициозный и энергичный «белый вождь» не собирается выступать в подтанцовке поеденного молью «свободовца». Разумеется, объединение националистических организаций могло бы быть интересно Билецкому, если бы именно на него сделало ставку как на единого кандидата в президентской гонке.

ВО «Свобода» — это пример того, как националистическая партия, имеющая парламентскую фракцию при «бандитской власти» (во многом — благодаря «серым кардиналам» и политтехнологам бывшего президента Украины Виктора Януковича и идеологическому волюнтаризму «Партии регионов»), после победы майдана превратилась в маргинальную. И наоборот, «белый вождь» — это пример того, как главарь маргинальных неонацистских организаций, во время переворота сидевший в тюрьме, после победы майдана, за несколько месяцев, стараниями серьезных дядей из силовых ведомств превратился в проект, которому открыта «зеленая улица».

Из Билецкого начали лепить украинского Эрнста Рёма. Это ему в подтанцовку во время парламентских выборов 2014 года были выделены советники министра внутренних дел Антон Геращенко и Зорян Шкиряк. Тогда еще было непонятно, пройдет ли Билецкий политический кастинг перед серьезными дядями, остепенится ли, приучит ли себя не демонстрировать публично склонность к «зигованию».

Неадекватных бандерлогов вроде «свободовца» Мирошниченко или нациста Карася из С14 для уличного террора, грязных акций найти несложно. Если бы Билецкий в конце концов уподобился им, то участие в его раскрутке советников министра внутренних дел было бы несложно объяснить: Геращенко и Шкиряк и сами глупые клоуны, поэтому не на того поставили, «стратили».

Но Билецкий вышел на новый качественный уровень. Если одиозных уголовников из батальонов «Торнадо», «Айдара» и других подразделений, списали в утиль, то так называемое «азовское» движение серьезные дяди сумели переформатировать в нужный вид.

Эпизодическое беспокойство на Западе по поводу «волчьих крюков» и нацистских принципов «Азова» не стало проблемой для бойцов Билецкого. Кого-то из своих создателей и активных участников «Азов» не досчитался (я уже писал об этом). А после — ребрендинг организаций, которые плодил Билецкий, в процессе чего постепенно вывел своих «штурмовиков» из-под справедливых обвинений в неонацизме. Грамотная перепрошивка внешней формы, умелая маскировка истинного содержания — и… нацистов уже никто и не видел. Военно-патриотическое воспитание молодежи, зоозащита, борьба с наркоторговлей и игровым бизнесом…

В общем, всё для людей.

Над имиджем птенцов «украинского Рема» серьезно потрудились. Усилиями профессиональных операторов марши «Национальных дружин» и «Национального корпуса» закрепили в сознании украинского обывателя образ новой силы, носителей «нового порядка», которым можно пожаловаться на наркоторговцев, рейдеров, сомнительных застройщиков.

«Зеленая улица» была открыта не отдельно взятому Андреею Билецкому или организации «Патриот Украины». Дорогу открывали долгоиграющему правому проекту, который сможет окончательно превратить Украину в лабораторию по выведению гибрида из политического украинства, интегрального национализма и «волчьего крюка».

Почему в Европе и США быстро закрыли глаза на откровенный нацизм «Азова»? Да потому, что именно это подразделение и родственные с ним «Нацкорпус» и «Нацдружины» наиболее подходят для милитаризации Украины и накручивания военной истерии, для поэтапного установления «нового порядка», где инакомыслие будет загнано в лепрозорий, гетто или концлагерь — в зависимости от результатов выборов.

Кто бы там ни был президентом — Порошенко, смененный Тимошенко или еще кем-нибудь, — проект «нового порядка» готов будет предложить себя, и им охотно воспользуются. Так любая новая власть на Украине пользовалась готовыми коррупционными схемами предшественников.

Сегодня политический кадавр Порошенко цитирует украинского чекиста-самоубийцу Хвылевого: «Прочь от Москвы!».

Кадавр отойдет в прошлое, а проект «нового порядка», слепленный из политического украинства и нацизма, будет работать на этот результат: «Прочь от Москвы!».

История неонацистских организаций «Патриот Украины» и СНА весной 2014 года, после стрельбы на Рымарской в Харькове, могла сложиться так, как требует закон. И тогда стрелки с Рымарской вместе с Билецким сидели бы в тюрьме. Эта история могла сложиться и по законам и логике послереволюционного времени. И тогда Билецкого могли бы зачистить так же, как Александра Музычко. Но, в отличие от Сашки Билого, «белый вождь» прошел «кастинг».

Весной 2014 года СБУ , возглавляемая Наливайченко, уже координировалась заокеанскими коллегами. И, видимо, Билецкого примеряли к долгосрочной перспективе.

«Белого вождя» технично вывели из маргинального поля, в котором остаются такие человеческие отбросы, как С14. Маргиналам власть и силовики тоже находят применение, дают им «деликатные поручения», позволяют погромы и расправы над неугодными. Боевиков С14 до поры до времени прикрывают, спасают от уголовной ответственности и тюрьмы, которая давно по ним плачет. Их даже подкармливают из бюджета. Летом этого года нацисты из С14, «прославившиеся» погромами лагерей ромов, получили от Министерства молодежи и спорта 440 тысяч гривен на «национально-патриотическое воспитание». Но боевики С14 и им подобные организации выглядят ядовитыми насекомыми и рептилиями в сравнении с Билецким, которому серьезные дяди отводят роль хищника.

Сегодня «белому вождю» неинтересны мелкие подачки. Тем более неинтересно было бы ему оказаться на побегушках у «Свободы» с ее кандидатом Кошулинским. Билецкий — в ожидании серьезных предложений от серьезных дядей. Подыгрывать стоит не тому игроку, который гарантированно профукает игру. Серьезные дяди пока еще и сами торгуются, высчитывают варианты, раскладывают яйца по разным корзинам. А Билецкому мог бы быть интересен, например, вариант захода в парламент уже не одиноким волком-мажоритарщиком, а группой «побратимов» внутри солидной фракции.

Стало уже общим местом: напоминать о том, как и когда Аваков давал карт-бланш «Азову». Для «азовцев» стало привычным делом — открещиваться от патроната Авакова. Но гораздо интереснее могут оказаться отношения по линии Порошенко — Билецкий.

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Внезапным и интригующим, на фоне прогнозов о том, что Порошенко только чудом может попасть во второй тур, представляется вариант, при котором Билецкий с «Нацкорпусом» и «Нацдружинами» подыграл бы на выборах действующему президенту. Не так уж важно, будет ли участвовать сам Билецкий в первом туре и бороться за 0,1—1% голосов избирателей. Важно, какой жирный кусок может быть предложен «белому вождю», какое развитие может получить правый националистический проект в случае победы Порошенко. Если задуматься, то уже сейчас «Национальный корпус», активно работающий с молодежью, в школах, реализовывает маниакальные тезисы президента про «остаточнэ прощавай» и «гэть вид Москвы». У них есть общие интересы. Военные наработки, реализованные «Азовом» в рамках Концепции украинской армии будущего, опережают так называемую реформу, проводимую военным ведомством

Использовать хорошо организованные и слаженные структуры Билецкого в своей президентской компании Порошенко может, не домогаясь от них прямой поддержки, которая выглядела бы «зашкваром» для «азовского движения». Их можно использовать хитрее: например, для срыва избирательной кампании Тимошенко на местах. «Нацдружинников» вооружить двумя-тремя основными порохоботскими тезисами: Юля = Медведчук и Путин и т. п. И натравить их на избирательные штабы «прокремлевского» кандидата Тимошенко — заниматься привычным делом: блокировка, погромы, физическое внушение.

Впрочем, и Тимошенко заинтересована в том, чтоб склонить Билецкого на свою сторону, пообещать ему что-то «жирнее» или быстрее, чем это сделает Порошенко. У нее с «белым вождем» тоже могут возникнуть общие темы: я, как и вы, требовала введения военного положения еще четыре года назад, а не только сейчас.

Голодные волки из «Нацкорпуса» и «Нацдружин» пока еще хранят молчание. Но Билецкий грамотно занимается раскруткой своих организаций. Их активность в этом году такая, как будто они уже начали чью-то избирательную кампанию.

Почему мы подробно разбираем все эти теденции? В этой позиционной возне нет наших, нет здоровых сил. Естественная реакция нашего человека, не отравленного майданным смрадом: сожрите друг друга. Но здесь важно другое. Пожирать друг друга они могут сколько угодно долго. При этом нацистов давно запустили в школы. Им отдано национально-патриотическое воспитание. В их спортзалы ходят подростки

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Список акций, проведенных в этом году «Национальным корпусом» и «Национальными дружинами», довольно внушительный. Они проводят всеукраинские спортивные соревнования и флешмобы для детей под нацисткими лозунгами. Открывают в Харькове националистический хаб со спортивными секциями. Запускают проект по женской самообороне «Белые ангелы». Открывают реабилитационный центр для участников АТО «Братская Цитадель» в харьковской детско-юношеской спортивной школе. Проводят так называемые «уроки мужества» в школах.

Даже людям, незнакомым с этой проблематикой, наверняка попадались видеокадры из детских лагерей, где «азовцы» занимаются со школьниками.

Можно и дальше делать вид, что нас в России это не касается. Касается. Просто один пример. Видеоклип группы BRUTTO Сергея Михалка , посвященный «Азову», имеет миллионы просмотров в одном только YouTube. Его смотрят подростки и молодежь не только на Украине, но и в РБ и РФ. Эту песню Михалок исполняет на концертах в Белоруссии. Какое качественное противоядие можно предложить молодежи Харькова, Одессы, Запорожья, Днепропетровска, Николаева, части Донбасса, оставшейся под украинскими военными администрациями? Может быть, фильм Владимира Бортко о войне в Донбассе, на который государство так и не выделило деньги?

Нацистская пропаганда работает с русской молодежью, с русскими людьми востока Украины более активно, чем это делаем мы. А учитывая оторванность этих территорий от русского мира, мы наоборот должны в несколько раз, в десятки раз мощнее апеллировать к русским людям.

Житель Украины не может увидеть российских фильмов, качественных телепрограмм. Мы никак не облегчили ему эту задачу. Клип Михалка, прославляющий «азовца» Гарри, найти в сети куда проще, чем фильм «Легенда о Коловрате».

«Белый вождь» Андрей Билецкий пока молчит о своих политических планах. Но он давно разговаривает с вашими детьми.