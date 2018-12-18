ГА ООН приняла направленную против России резолюцию Украины по Крыму

Генассамблея ООН простым большинством голосов приняла резолюцию о милитаризации Крыма Севастополя , а также части Черного моря и Азовское море за авторством Украины . Документ, направленный против России , поддержали 66 стран, против проголосовали 19, а воздержалось большинство — 72.

В документе, в частности, обозначены следующие моменты: генассамблея "выражает свою серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой", "выражает озабоченность в связи с сообщениями о продолжающейся дестабилизации Крыма в результате поставок Российской Федерацией на территорию Украины систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал". Также, согласно документу, ГА "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить такую деятельность".

Кроме того, принятый документ "выражает обеспокоенность в связи с проведением в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил, которые могут подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе".

Также в резолюции отмечено, что Генассамблея "выражает озабоченность в связи с продолжающимися действиями России в районах Черного моря, окружающих Крым и Азовское море, включая их милитаризацию, которые создают дополнительные угрозы для Украины и подрывают стабильность в регионе в целом".