Генассамблея ООН простым большинством голосов приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовское море за авторством Украины. Документ, направленный против России, поддержали 66 стран, против проголосовали 19, а воздержалось большинство — 72.
В документе, в частности, обозначены следующие моменты: генассамблея "выражает свою серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой", "выражает озабоченность в связи с сообщениями о продолжающейся дестабилизации Крыма в результате поставок Российской Федерацией на территорию Украины систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал". Также, согласно документу, ГА "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить такую деятельность".
Кроме того, принятый документ "выражает обеспокоенность в связи с проведением в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил, которые могут подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе".
Также в резолюции отмечено, что Генассамблея "выражает озабоченность в связи с продолжающимися действиями России в районах Черного моря, окружающих Крым и Азовское море, включая их милитаризацию, которые создают дополнительные угрозы для Украины и подрывают стабильность в регионе в целом".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".