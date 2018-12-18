Мужчина уронил телефон в гнездо с крокодилами 

Незадачливый турист в Коста-Рике в один момент лишился своего мобильного телефона, гаджет упал в реку, кишащую крокодилами. Один из присутствовавших снял на камеру расстроенного мужчину. На кадрах видно, как он, опечаленный внезапной потерей телефона, смотрит с моста вниз и не может поверить, что такое могло с ним приключиться. Внизу на мелководье, среди скопища опасных рептилий, лежит его смартфон. И веселые закадровые комментарии снимающего кажутся язвительной насмешкой, ведь никто не застрахован от подобного инцидента.