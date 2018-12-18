Мадуро пообещал врагам Венесуэлы «вырвать сердце» на их территории

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в понедельник "вырвать сердце" врагам страны на их территории, одновременно заявив, что его страна не хочет ни на кого нападать.

"Наступление, которое должно быть подготовлено (в случае интервенции), чтобы идти в само сердце врага, который осмелится тронуть нашу землю, вырвать его сердце на его собственной территории … Мы хотим мира, но не можем закрывать глаза", — заявил Мадуро в ходе выступления перед бойцами народного ополчения страны. Оно транслировалось на его странице в Facebook.

Мадуро вновь возложил на президента Колумбии ответственность за подготовку планов против Венесуэлы. "Ты, Иван Дуке, будешь ответственным, если Колумбия нападет на Венесуэлу, за твою агрессию, твою ненависть к Венесуэле. Ты не готов быть главой государства и президентом Колумбии. Ты персонально руководишь подготовкой акций против Венесуэлы", — сказал он.

По мнению Мадуро, эти действия финансируется Белым домом из Вашингтона через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона

Мадуро и ранее обвинял Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству. По его словам, Болтон руководит планом по развязыванию насилия и организации госпереворота для введения переходного правительства при поддержке Колумбии, где якобы готовятся силы наемников и полувоенных образований. Президента Колумбии Мадуро назвал "соучастником" этого плана.