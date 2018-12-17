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Порошенко обвинил Россию в подготовке к «оккупации Азовского моря» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы развернула береговые батареи и ракетные комплексы для блокирования Керченского пролива, сконцентрировала силы для оккупации Азовского моря, а также направила более 300 танков на военную базу вблизи российско-украинской границы.
Как сообщает УНИАН, с таким заявлением Порошенко выступил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Днепра.
«Мы не забудем жесткого урока 2014 года. Теперь мы знаем, что армия является не просто атрибутом, а гарантией государственности», — сказал он.
Порошенко также пояснил необходимость введения военного положения в 10 областях Украины:
«Я имею абсолютно полную информацию о том, какие силы сконцентрированы вдоль российско-украинской границы, какие силы сконцентрированы в Азовском море для оккупации Азова, какие береговые батареи и ракетные комплексы установлены для атаки и перекрытия Керченского пролива».
«Зачем [России] перевозить на одну базу, я показал спутниковую фотографию, более 300 танков. Она расположена в 18 километрах от нашей границы. Привезены боеприпасы, привезены военные. Что мне делать?», — сказал он.
Порошенко не первый раз заявляет о скором начале большой войны с Россией. Газета ВЗГЛЯД выясняла, на какие аргументы опираются подобные утверждения и верят ли им сами украинцы.
Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. В ответ на Украине было введено военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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