Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турчинов назвал Лаврова «сивым мерином» за слова о Крыме 

News.ru 1 час назад
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов опроверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Киев готовит «провокации» на границе с Крымом. Он назвал «бредом» слова главы внешнеполитического ведомства.
Сказанное Лавровым Турчинов охарактеризовал как недопустимые «пассажи».
Лавров прокомментировал вероятность войны с Украиной
«Можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: бред сивой кобылы. Простите, сивого мерина», — цитирует Турчинова его пресс-служба.
Ранее, как сообщал News.ru, Лавров заявил о предстоящей вооружённой акции, которую намерена провести украинская армия на границе с полуостровом. По данным главы российского МИД, операция была намечена на последнюю декаду декабря.
News.ru: последние новости
Россия возьмёт под прицел флот США в Чёрном море Аваков пригрозил РФ «катастрофой» за «наземную агрессию» Священника РПЦ обвинили за литургию без разрешения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с Венедиктовым и другие события дня15
Лавров допустил передачу Курил Японии827
Кремль высказался об объединении с Белоруссией371
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»3
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова392
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение