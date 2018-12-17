Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме

Турчинов назвал Лаврова «сивым мерином» за слова о Крыме

Сказанное Лавровым Турчинов охарактеризовал как недопустимые «пассажи».

«Можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: бред сивой кобылы. Простите, сивого мерина», — цитирует Турчинова его пресс-служба.

Ранее, как сообщал News.ru, Лавров заявил о предстоящей вооружённой акции, которую намерена провести украинская армия на границе с полуостровом. По данным главы российского МИД, операция была намечена на последнюю декаду декабря.