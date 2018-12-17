Новая церковь Украины будет праздновать Рождество 25 декабря

В планах новой церкви Украины постепенно перейти на григорианский календарь. Об этом сообщил глава новой религиозной структуры митрополит Епифаний.

«Даже если мы вспомним о праздновании Рождества Христова, о календаре… Если мы изменим с 7 января на 25 декабря, украинский народ этого не воспримет. Нужно объяснять, доказывать. Когда люди поймут, что это не догма, это просто дата, тогда возможно делать и принимать решения», — сказал Епифаний в эфире радио «Свобода».

Сейчас, по словам митрополита, нужно завершить полноценное единение.

В субботу неканонические церкви Украины при активной поддержке Константинопольского патриархата объявили о создании Православной церкви Украины.

Константинополь живет по новому, григорианскому, календарю, тогда как Московский патриархат следует юлианскому. Это отражается на датах празднования религиозных праздников, например, Рождества Христова (25 декабря и 7 января). До сих пор упраздненные на днях Киевский патриархат и УАПЦ придерживались старого, юлианского, стиля.