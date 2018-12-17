США рассказали о новых санкциях против России 

Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля ВМС Украины после того, как суда незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться, а также начали исполнять опасные маневры. Два украинских катера и буксир доставили в порт Керчи, 24 моряка были арестованы и этапированы в Москву. Позднее суд предъявил им обвинение.
В Киеве задержание кораблей назвали актом военной агрессии. Президент страны Петр Порошенко ввел на территории некоторых областей военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин. В Москве произошедшее сочли провокацией.