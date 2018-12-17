США озвучили планы на Черное море

США не исключили наращивания присутствия в Черном море

"Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС", — сказал Волкер.

Он также отметил, что Турция играет "крайне важную роль" в Черном море и является важным союзником США в этом регионе.