Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США не исключили наращивания присутствия в Черном море 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.
"Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС", — сказал Волкер.
США начнут новые поставки оружия Украине
Он также отметил, что Турция играет "крайне важную роль" в Черном море и является важным союзником США в этом регионе.
"Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства", — отметил американский дипломат.
Последние новости
Выяснилось, для чего сотрудники СБУ находились на кораблях Украины США: ну почему Россия не принимает нас всерьез? Глава украинского "Минсдоха" пошла в бой на Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил передачу Курил Японии314
Кремль высказался об объединении с Белоруссией340
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова278
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу2
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье101
Видео
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
02:38
Германия обратилась с призывом к России и Украине
В мире
00:40
Киев ответил на обвинения Лаврова в провокации
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение