США озвучили планы на Черное море

Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.
"Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС", — сказал Волкер.
Он также отметил, что Турция играет "крайне важную роль" в Черном море и является важным союзником США в этом регионе.
"Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства", — отметил американский дипломат.