Германия обратилась с призывом к России и Украине

Германия призвала Россию и Украину к «сохранению мира»

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар на брифинге призвала Россию и Украину к деэскалации по всем вопросам, которые вызывают споры между двумя странами.

«Мы принципиально призываем обе стороны к деэскалации по горячим темам, предлагаем работать с нами», — сказала дипломат.

Адебар заявила о готовности Германии работать в формате «нормандской четверки» по вопросу «долгосрочной дэескалации» ситуации в Азовском море и другим разногласиям между Россией и Украиной.