Германия обратилась с призывом к России и Украине

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Германия призвала Россию и Украину к «сохранению мира» 

Рамблер 2 часа назад
Германия призвала Россию и Украину «сохранить мир перед Рождеством», передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар на брифинге призвала Россию и Украину к деэскалации по всем вопросам, которые вызывают споры между двумя странами.
«Мы принципиально призываем обе стороны к деэскалации по горячим темам, предлагаем работать с нами», — сказала дипломат.
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Адебар заявила о готовности Германии работать в формате «нормандской четверки» по вопросу «долгосрочной дэескалации» ситуации в Азовском море и другим разногласиям между Россией и Украиной.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал вероятность войны между Россией и Украиной. По его словам, Россия не будет воевать с Украиной и хочет сохранить ее нейтральной страной.
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