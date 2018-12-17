Германия обратилась с призывом к России и Украине

Германия призвала Россию и Украину «сохранить мир перед Рождеством», передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар на брифинге призвала Россию и Украину к деэскалации по всем вопросам, которые вызывают споры между двумя странами.
«Мы принципиально призываем обе стороны к деэскалации по горячим темам, предлагаем работать с нами», — сказала дипломат.
Адебар заявила о готовности Германии работать в формате «нормандской четверки» по вопросу «долгосрочной дэескалации» ситуации в Азовском море и другим разногласиям между Россией и Украиной.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал вероятность войны между Россией и Украиной. По его словам, Россия не будет воевать с Украиной и хочет сохранить ее нейтральной страной.