Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник заявила, что президент Украины Петр Порошенко пытается украсть газотранспортную систему страны.
«Власть пытается осуществить эпохальную авантюру — украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями», — написала политик.
По ее словам, украинская ГТС ежегодно приносит бюджету три миллиарда долларов. «И если под псевдопатриотические лозунги ее украдут, Украина будет обобрана до нитки», — отметила лидер «Батькивщины».
По данным политика, управление данной системой хотят отдать «неизвестно кому».
На фоне этих заявлений Тимошенко призвала Верховную раду утвердить законопроект о запрете любых манипуляций с ГТС.
19 ноября Юлия Тимошенко также со ссылкой на журналистское расследование сообщила, что Порошенко передал лицензию на добычу газа руководителю SPA-центра, в котором он обслуживается. По ее словам, передача была осуществлена через компанию «Аркона Газ-Энергия» без аукционов и каких-либо процедур. В этой связи политик попросила НАБ Украины изучить сведения журналистов.