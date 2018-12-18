Тимошенко уличила Порошенко в попытке украсть ГТС Украины

«Власть пытается осуществить эпохальную авантюру — украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями», — написала политик.

По ее словам, украинская ГТС ежегодно приносит бюджету три миллиарда долларов. «И если под псевдопатриотические лозунги ее украдут, Украина будет обобрана до нитки», — отметила лидер «Батькивщины».

По данным политика, управление данной системой хотят отдать «неизвестно кому».

На фоне этих заявлений Тимошенко призвала Верховную раду утвердить законопроект о запрете любых манипуляций с ГТС.

19 ноября Юлия Тимошенко также со ссылкой на журналистское расследование сообщила, что Порошенко передал лицензию на добычу газа руководителю SPA-центра, в котором он обслуживается. По ее словам, передача была осуществлена через компанию «Аркона Газ-Энергия» без аукционов и каких-либо процедур. В этой связи политик попросила НАБ Украины изучить сведения журналистов.