Макрон сдувается. Удастся ли надуть другого

Рейтинг Макрона к очередному уик-энду протестов "желтых жилетов" обновил антирекорд, нырнув с 25 процентов до 23. Доля граждан, "очень недовольных" Макроном, увеличилась на шесть пунктов и достигла 45 процентов.

Ранее президент Франции , по своему обыкновению долго выжидавший, покуда дело не приобретет уже совсем нехороший оборот, напомним, выступил по телевидению. Собрал даже больше зрителей, нежели при трансляции ЧМ-2018, когда в финале футболисты республики играли с Хорватией . Интерес общественности был понятен: от протестов "желтых жилетов" всю страну трясет и всем хотелось знать, что предпримет в таких обстоятельствах первое лицо.

Макрон осудил уличное буйство (странно ему было бы не осудить) и в дополнение к мораторию на повышение налога на солярку объявил о дополнительных финансовых помягчениях: "Минимальный размер оплаты труда вырастет на 100 евро в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Кроме того, будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами".

Налоговый пресс во Франции очень тяжел, и смысл макроновского отступления очевиден. Прием "Царь (Макрон, Горбачев, Людовик XVI etc.) испугался, издал манифест" всегда применяется для того, чтобы сбить революционную волну (другое дело, что иногда получается, а иногда нет). Расчет французских властей — уступками расположить к себе умеренных жилетов, понизить накал страстей и так дотянуть до уже скорого Рождества. А там праздники, каникулы, за это время, бог даст, рассосется.

Если бы на месте Макрона был рутинный, то есть пришедший к власти системным образом президент вроде его бесталанного предшественника Олланда, то к происходящему можно было бы отнестись совсем спокойно. Политик неудачливо замахнулся, получил жесткий ответ, дал задний ход, остался смиренно досиживать свой срок и ушел с четырьмя процентами рейтинга. Бывает.

Но случай Макрона другой. Еще в 2016-м его никак не воспринимали в качестве будущего сына Франции. В лучшем случае как участника верхушечной чехарды с Соцпартией. И вдруг начался не просто феерический взлет, но все же в рамках существующей политической системы, — начался взлет в рамках слома всех действующих правил.

ЛДПР в Государственной думе. Более полувека в республике худо-бедно работало двухпартийное устройство: голлисты и социалисты. Совершенно не идеальное, но вдруг в считаные месяцы начала 2017-го его не стало. И голлисты, и социалисты ушли в маргиналию, превратившись в партии сугубого меньшинства, вроде КПРФ

Причем если исчезновение социалистов с политической авансцены еще можно было объяснить эпическим фиаско президента-социалиста Олланда — он был такой неудалый, что даже на конкурсе неудалых занял бы второе место, то выбивание голлистов было действием вполне сознательным и целенаправленным. Сперва кандидату Саркози свободные СМИ припомнили негоции времен его президентства (2007-2012), затем кандидату Фийону — выяснилось, что доселе безупречный политик был грешен по части непотизма, пристроил жену Пенелопу своей помощницей (сразу после выборов про непотизм и Пенелопу все СМИ забыли). Одновременно все крупные издания неистово агитировали за Макрона.

В итоге Макрон победил, набрав во втором туре 66 процентов — беспрецедентный для современной Франции результат, а месяц спустя, в июне 2017 года, на выборах в Национальное собрание две бывшие системные партии, прежде полностью контролировавшие парламент, набрали вместе лишь 31 процент мандатов, а спешно созданная под Макрона партия "Вперед, республика!" — 60. Для партии, созданной с нуля и с бору по сосенке, результат еще более беспрецедентный.

Итог спецоперации получился прямо по Лермонтову:

"Ты погибал, и Он явился с строгим взором, Отмеченный божественным перстом, И призван за вождя всеобщим приговором, И ваша жизнь слилася в нем".

Но затем прошло всего полтора года — и три четверти французов поддерживают движение "желтых жилетов", а рейтинг Макрона опустился до 20 процентов.

Тогда возникает вопрос: что было весной-летом 2017 года.

Один ответ — власть валялась на земле и ее подобрал первый попавшийся прыткий молодой человек. Но затем выяснилось, что одно дело подобрать, другое — удержать. Смотри, например, А. Ф. Керенского, который тоже в какой-то момент был популярен.

Правда, поскольку явных признаков тогдашнего валяния французской власти на земле вроде бы не наблюдалось, приходится дать другой ответ, при всей его неприличной конспирологичности. А именно: Макрона сделали на пустом месте какие-то влиятельные силы. Ротшильды, мировая закулиса, духовный отец Жак Аттали с его любовью к глобальным кочевникам — каждый может выбирать по вкусу. Но то, что силы были влиятельные, — это несомненно, ибо подчинить себе все ведущие СМИ страны и в кратчайший срок обнулить существовавшую тогда двухпартийную систему есть дело серьезное, не каждому по плечу.

Проблема, однако, оказалась в том, что сделать Наполеона Малого на пустом месте и усадить на трон — это одно, при нынешнем развитии политических технологий дело вполне возможное. Но поддерживать его на троне, чтобы он выполнял то, ради чего его к этому трону тащили, — это иная задача, гораздо более сложная, и, как выясняется, стандартного набора политтехнологий здесь недостаточно.

Можно, конечно, сказать, что беда невелика. Этот молодой человек сдулся — надуем другого, не клином свет сошелся. Сложность в том, что для надувания молодого человека пришлось по ходу дела разрушить всю политическую систему. Может быть, она другого и не заслуживала, но нельзя же ее ломать каждые два года под каждого нового молодого человека — такого никакая страна не выдержит. Тут Жак Аттали, хоть и глобальный банкир, философ, а равно и кочевник, а такого оборота дел не предусмотрел.

Так что мировая закулиса теперь будет думать думу крепкую.