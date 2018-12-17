Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США проведут переговоры в ОАЭ с членами «Талибана» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: АР
Делегация чиновников из Соединенных Штатов в понедельник проведет в ОАЭ переговоры с представителями радикального движения "Талибан", сообщил пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид.
Согласно заявлению Муджахида, которое тот опубликовал в своем аккаунте в Twitter, во встрече также примут участие представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ. В каком конкретно месте пройдет встреча, а также какие вопросы войдут в повестку переговоров, не уточняется.
Спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад за последние несколько месяцев как минимум дважды встречался с делегатами от "Талибана" в Катаре, где расположен политический офис радикального движения. В настоящее время он совершает серию иностранных визитов, направленных на координацию усилий иностранных государств по содействию внутриафганскому мирному диалогу. Ранее Халилзад посетил Пакистан, Афганистан, Россию и Узбекистан, а в ближайшее время намерен отправиться в ОАЭ и Катар.
Нынешние усилия Вашингтона по налаживанию переговоров с талибами уже вызвали неоднозначную реакцию в Афганистане. В частности, предметом критики послужило отсутствие представителей афганского правительства на встречах с "Талибаном", проводимых американской стороной. Ранее экс-президент исламской республики Хамид Карзай выразил сомнения в том, что США действительно ставят своей целью восстановление мира в Афганистане, а также подчеркнул необходимость координации усилий Вашингтона с другими странами, в том числе с Россией и Китаем.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярош открыл «охоту» на московских попов104
Венедиктов оскорбил Киселева345
Главные цитаты года: макарошки и *** без соли
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди2
США отказались от учений в Арктике из-за России55
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение