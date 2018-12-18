В Венгрии не стихают протесты против действий кабмина

Венгрии проходят массовые протесты против так называемого «закона о рабстве» — изменений в законодательстве, которые дадут работодателям возможность увеличивать сверхурочные часы для своих сотрудников. Многотысячные демонстрации могут заставить премьера страны Виктора Орбана пойти на определенные уступки демонстрантам — однако политику в то же время важно сохранить репутацию перед грядущими выборами в Европарламент

Для участия в демонстрациях против поправок в трудовое законодательство, которые также направлены и против премьер-министра страны Виктора Орбана, на улицы Будапешта вышли несколько тысяч человек. При этом многие протестующие настроены совсем не мирно.

Несколько оппозиционных депутатов, прорвавшись через полицейское оцепление, проникли в здание общественного телевидения, потребовав эфира для оглашения своих требований. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны.

Протестующие недовольны изменениями в трудовом законодательстве, которые позволят работодателям повысить максимальные сверхурочные часы с 250 до 400. Работодатели при этом могут оплачивать эти переработки в течение трех лет, а не одного, как это было раньше.

Эти меры вызвали жесткую отповедь со стороны профсоюзов, которые назвали нововведения «законом о рабстве».

Орбану, известному своим авторитарным стилем руководства, не привыкать к протестам. Он неоднократно сталкивался с многочисленными демонстрациями, однако в этот раз, как отмечает британское издание Financial Times, ситуация изменилась. Протестующие с середины прошлой недели каждую ночь собираются в центре Будапешта.

Причиной протестов стали также и «провокационные шаги» правительства Орбана, который пытается укрепить свою власть, несмотря на давление Европейского союза

Протестующие против изменений в трудовом законодательстве, помимо прочего, выступают за создание независимых судов и СМИ, а также требуют позволить европейской прокуратуре контролировать венгерское правительство.

Демонстрации венгров отражают более широкое недовольство правительством Орбана, говорится в материале FT. Издание пишет, что подобные меры поднимают гнев на новый уровень и сплачивают ранее обычно разрозненные группы жителей.

На фоне протестов между собой объединились оппозиционные партии, группы студентов и неправительственные организации.

Тем не менее, протестное движение не стало достаточно масштабным и пока не представляет серьезной угрозы правительству Орбана. Но эти акции могут ознаменовать начало нового этапа в венгерской политике, считает FT.

Обозреватель издания The Washington Post Ишаан Тхароор проводит параллели между протестами в Венгрии и в Бельгии, где недавно несколько тысяч человек вышли на митинги против решения правительства подписать соглашение с ООН о мигрантах. Протесты вынудили премьера страны подать в отставку.

Как пишет Тхароор, несмотря на то что в Бельгии за протестом стоят правые националисты, а в Венгрии — противники националистического правительства, серия протестов в Европе «отражает настоящую политическую битву на континенте».

Стоит отметить, что недавно массовые демонстрации, которые вылились в столкновения с полицией, произошли и во Франции. Там группы горожан, возмущенных реформами президента страны Эманнуэля Макрона, также выходят на улицу. Демонстрации уже заставили французского президента пойти на уступки и частично отказаться от своей программы.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что, хотя у Орбана позиции в опросах общественного мнения выше, чем у Макрона, он также будет искать компромисса с протестующими: «По крайней мере, он постарается как минимум отыграть назад, чтобы показать, что ему не все равно, как видит ситуацию остальная часть общества».

При этом, по мнению эксперта, несмотря на лояльность Орбана, ЕС будет использовать его промахи.

Эту точку зрения разделяет заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин . Эксперт считает, что давление на Орбана и его партию «Фидес» будет усиливаться в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

«Фидес» является значимым участником объединения правоцентристов — Европейской народной партии парламента ЕС. Эта политическая сила является достаточно респектабельной и будет неизбежно подвергаться критике за действия партии Орбана, объясняет Уткин.