В Харькове прошли учения на случай воздушной тревоги

В субботу в харьковском метро прошли учения на случай объявления воздушной тревоги. Закрывать метро для этого не стали. Работники подземки тренировались после часа ночи, когда она была закрыта, сообщает канал 24

Для отработки спецнавыков ночью временно превратили в укрытие одну из станций. В метро могут спрятаться горожане в случае опасности.

Сотрудники метрополитена учились в режиме чрезвычайного положения открывать и закрывать входы, заблокировать турникеты, отрабатывая слаженность действий. На перронах в чрезвычайной ситуации людей также распределяют по возрасту и состоянию здоровья. Это должны делать дежурные станции.