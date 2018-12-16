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Госслужащих Украины накажут за наличие родни в России 

News.ru + ещё 3 57 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с просьбой проверить госслужащих на наличие у них родственников с российским гражданством.
Порошенко обозначил следующий шаг противодействия России
«Я обратился к главе СБУ, чтобы контрразведка осуществила [соответствующую] проверку, поставив приоритетом правоохранительные и следственные органы», — сказал Порошенко на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос об установлении СБУ факта российского гражданства у первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Служащим, у которых выявят родственные связи с РФ, грозит ответственность вплоть до увольнения.
Ранее News.ru писал о том, что режим военного положения на Украине будет продлён, если со стороны России заметят «открытую агрессию». Правовой режим военного положения в 10 областях страны вводился только на 30 суток и для Киева продление нежелательно, заявил президент Украины Петр Порошенко.
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