Госслужащих Украины накажут за наличие родни в России

Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с просьбой проверить госслужащих на наличие у них родственников с российским гражданством.

«Я обратился к главе СБУ, чтобы контрразведка осуществила [соответствующую] проверку, поставив приоритетом правоохранительные и следственные органы», — сказал Порошенко на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос об установлении СБУ факта российского гражданства у первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Служащим, у которых выявят родственные связи с РФ, грозит ответственность вплоть до увольнения.

Ранее News.ru писал о том, что режим военного положения на Украине будет продлён, если со стороны России заметят «открытую агрессию». Правовой режим военного положения в 10 областях страны вводился только на 30 суток и для Киева продление нежелательно, заявил президент Украины Петр Порошенко.