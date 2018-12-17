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WP: Белый дом начал подготовку к приостановке работы правительства 

Газета.Ru + ещё 11 7 часов назад
Фото: EPA
Белый дом и ряд федеральных агентств США приступили к заблаговременной подготовке приостановки работы федерального правительства на фоне борьбы американского президента Дональда Трампа и демократов в конгрессе по вопросу строительства стены на южной границе страны, пишет The Washington Times со ссылкой на источники в администрации.
Это отчасти объясняется тем, что Трамп в последние дни работы нынешнего конгресса надеется получить $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. В начале января контроль над палатой представителей перейдет к демократам, которые согласны лишь на $1,3 млрд
По данным издания, Трампу и демократической партии с большой долей вероятности не удастся прийти к компромиссу в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе. При этом сроки утверждения бюджета страны на новый финансовый год, который в США начался еще 1 октября, истекают 21 декабря.
Ряд экспертов по бюджету считают, что частичная приостановка коснется агентств, которые управляют правоохранительными органами, внутренней безопасностью, жильем и другими программами, может затянуться на несколько дней, если не недель.
Ранее Трамп неоднократно угрожал приостановить работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на южной границе.
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