WP: Белый дом начал подготовку к приостановке работы правительства

Белый дом и ряд федеральных агентств США приступили к заблаговременной подготовке приостановки работы федерального правительства на фоне борьбы американского президента Дональда Трампа и демократов в конгрессе по вопросу строительства стены на южной границе страны, пишет The Washington Times со ссылкой на источники в администрации.

Это отчасти объясняется тем, что Трамп в последние дни работы нынешнего конгресса надеется получить $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. В начале января контроль над палатой представителей перейдет к демократам, которые согласны лишь на $1,3 млрд

По данным издания, Трампу и демократической партии с большой долей вероятности не удастся прийти к компромиссу в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе. При этом сроки утверждения бюджета страны на новый финансовый год, который в США начался еще 1 октября, истекают 21 декабря.

Ряд экспертов по бюджету считают, что частичная приостановка коснется агентств, которые управляют правоохранительными органами , внутренней безопасностью, жильем и другими программами, может затянуться на несколько дней, если не недель.

Ранее Трамп неоднократно угрожал приостановить работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на южной границе.