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Российская журналистка искала связь России с протестами во Франции и попалась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
Журналист «Русской службы Би-би-си» рассказала, что редакция потребовала от нее доказательств причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции. Ее переписку со своим стрингером опубликовало агентство РИА Новости.
На вопрос корреспондента «Русской службы Би-би-си» о том, имеет ли Москва отношение к протестам, стрингер ответила, что не видела на митингах россиян.
«А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо?», — продолжила спрашивать корреспондент.
РИА Новости
«Я ищу углы, да. Ну редакция требует крови», — добавила она.
В протестах во Франции нашли российский след
9 декабря министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж проверит сообщения об иностранном вмешательстве в дела страны. Свое заявление он сделал после выхода материала The Times. В нем рассказывалось о сотнях связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях, чьи посты были направлены на усиление протестных настроений во Франции.
Кроме того, в материале был упомянут источник в правительстве Великобритании, который счел подозрительным и излишним внимание российских СМИ к «желтым жилетам».
В Кремле ответили, что заявления о причастности Москвы к этим акциям протеста являются клеветой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Париж подозревает вмешательство извне, но не обвиняет в этом конкретно Россию.
Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Акция получила название «Желтые жилеты», поскольку протестующие выходят в светоотражающих жилетах водителей. Поводом для беспорядков новость о повышении налога на бензин. 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране
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