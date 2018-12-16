Российская журналистка искала связь России с протестами во Франции и попалась

На вопрос корреспондента «Русской службы Би-би-си» о том, имеет ли Москва отношение к протестам, стрингер ответила, что не видела на митингах россиян.

«А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо?», — продолжила спрашивать корреспондент.

РИА Новости

«Я ищу углы, да. Ну редакция требует крови», — добавила она.

9 декабря министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж проверит сообщения об иностранном вмешательстве в дела страны. Свое заявление он сделал после выхода материала The Times . В нем рассказывалось о сотнях связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях, чьи посты были направлены на усиление протестных настроений во Франции.

Кроме того, в материале был упомянут источник в правительстве Великобритании, который счел подозрительным и излишним внимание российских СМИ к «желтым жилетам».

В Кремле ответили, что заявления о причастности Москвы к этим акциям протеста являются клеветой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Париж подозревает вмешательство извне, но не обвиняет в этом конкретно Россию.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Акция получила название «Желтые жилеты», поскольку протестующие выходят в светоотражающих жилетах водителей. Поводом для беспорядков новость о повышении налога на бензин. 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране