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DW: США готовы выдать Турции проповедника Гюлена 

Газета.Ru + ещё 9 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп обещал выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает Deutsche Welle.
Как отмечается, Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США.
Чавушоглу заявил, что Трамп дал соответствующие заверения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на полях саммита G20 в Аргентине.
"В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других", — сказал Чавушоглу.
77-летний Гюлен проживает в США с 1999 года, куда уехал на лечение. В декабре 2014 года стамбульский суд выдал ордер на арест Гюлена.
Ранее сообщалось, что в Турцию доставили высланного из США главу фонда Гюлена.
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