DW: США готовы выдать Турции проповедника Гюлена

Как отмечается, Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США.

Чавушоглу заявил, что Трамп дал соответствующие заверения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на полях саммита G20 в Аргентине.

"В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других", — сказал Чавушоглу.

77-летний Гюлен проживает в США с 1999 года, куда уехал на лечение. В декабре 2014 года стамбульский суд выдал ордер на арест Гюлена.

Ранее сообщалось, что в Турцию доставили высланного из США главу фонда Гюлена.