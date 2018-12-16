Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп обещал выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает Deutsche Welle.
Как отмечается, Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США.
Чавушоглу заявил, что Трамп дал соответствующие заверения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на полях саммита G20 в Аргентине.
"В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других", — сказал Чавушоглу.
77-летний Гюлен проживает в США с 1999 года, куда уехал на лечение. В декабре 2014 года стамбульский суд выдал ордер на арест Гюлена.
Ранее сообщалось, что в Турцию доставили высланного из США главу фонда Гюлена.