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Меланья бросила Трампа на Рождество 

Дни.ру + ещё 30 1 час назад
Фото: www.globallookpress.com
Дональду Трампу пришлось остаться на рождественские каникулы в Белом доме из-за переговоров с демократами. Меланья при этом предпочла покинуть супруга.
Президент США Дональд Трамп похоже встретит нынешнее Рождество в одиночестве. Он отказался от поездки домой, во Флориду, из-за затянувшихся переговоров с демократами на тему бюджета на новый финансовый год, пишут американские СМИ.
Кроме того, глава государства должен дождаться решения конгресса по поводу стены на американо-мексиканской границе.
"Отменил полет на "борту номер один" во Флориду, пока мы ждем, чтобы демократы помогли нам защитить южную границу Америки", — прокомментировал ситуацию Трамп в своем Twitter.
В то же время известно, что первая леди Меланья Трамп уже улетела в поместье "Мар-о-Лаго", где теперь будет отдыхать без супруга.
Ранее СМИ раскритиковали Меланью Трамп за украшение Белого дома к Рождеству — первая леди расставила в коридорах резиденции кроваво-красные ели и выложила видео в своем Twitter.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , США
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