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В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости 

РИА Новости + ещё 25 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления РФ", заявила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Лукашенко провел тайное совещание из-за "давления РФ"
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками в формате закрытого совещания, руководство страны якобы обсуждало вопрос независимости в "условиях давления с российской стороны", отмечалось, что участники совещания решили "до конца стоять за независимость".
"Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии", — заявила Эйсмонт.
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