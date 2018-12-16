В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками в формате закрытого совещания, руководство страны якобы обсуждало вопрос независимости в "условиях давления с российской стороны", отмечалось, что участники совещания решили "до конца стоять за независимость".