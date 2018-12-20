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Трамп назвал американских военнослужащих «героями всего мира» 

РИА Новости + ещё 41 51 минуту назад
Победа над террористической группировкой "Исламское государство"* одержана, военным США необходимо вернуться домой, заявил президент Дональд Трамп.
"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень (боевых действий), и мы победили ИГ*. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", — сказал Трамп в видеообращении, которое он разместил в Twitter.
Он назвал американских военнослужащих "героями всего мира".
"Они воевали за нас, но они убили ИГ*, которое вредит всему миру", — заявил Трамп.
Ранее стало известно, что Трамп принял решение о выводе войск из Сирии.
*Запрещённая в России террористическая организация
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