Трамп назвал американских военнослужащих «героями всего мира»

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень (боевых действий), и мы победили ИГ*. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", — сказал Трамп в видеообращении, которое он разместил в Twitter.

Он назвал американских военнослужащих "героями всего мира".

"Они воевали за нас, но они убили ИГ*, которое вредит всему миру", — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп принял решение о выводе войск из Сирии.

*Запрещённая в России террористическая организация