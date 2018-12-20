Победа над террористической группировкой "Исламское государство"* одержана, военным США необходимо вернуться домой, заявил президент Дональд Трамп.
"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень (боевых действий), и мы победили ИГ*. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", — сказал Трамп в видеообращении, которое он разместил в Twitter.
Он назвал американских военнослужащих "героями всего мира".
"Они воевали за нас, но они убили ИГ*, которое вредит всему миру", — заявил Трамп.
Ранее стало известно, что Трамп принял решение о выводе войск из Сирии.
*Запрещённая в России террористическая организация