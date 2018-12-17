Порошенко назвал сроки достижения мира на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, что в течение следующих пяти лет необходимо достичь мира в стране, преодолеть экономический кризис и обеспечить рост уровня жизни.

"В следующие пять лет предстоит сделать три важные вещи: достичь мира на основе национальных интересов Украины, во-вторых, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни", — сказал Порошенко в ходе пресс-конференции.

Также президент Украины отметил, что за предстоящие пять лет необходимо "достичь критериев для вступления в Европейский союз НАТО ".

Ранее Порошенко заявлял, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Он также выразил мнение, что нынешние украинские школьники уже будут жить в ЕС. При этом спикер Верховной рады Андрей Парубий был менее скромен в своих прогнозах и заявил, что Украина может стать полноценным членом ЕС уже в 2025 году.

Парламент Украины в ноябре по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.