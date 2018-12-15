Бывших членов «Донбасса» оставили под арестом в Тбилиси

Решение суда об аресте бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс" остается в силе, говорится в решении апелляционного суда города Тбилиси

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 декабря в одной из гостиниц грузинской столицы были задержаны бывшие военнослужащие батальона "Донбасс". При обыске у шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии было изъято огнестрельное оружие: пистолеты Макарова и Beretta, автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Задержанным предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного орудия и взрывчатых веществ.