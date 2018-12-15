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Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери

Корреспондента RT ранили в Париже 

News.ru + ещё 6 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что их корреспондента, освещающего акцию протеста во Франции, ранили в лицо.
«Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу», — написала Симоньян в Twitter.
Ранее News.ru писал, что манифестанты возле здания оперы в Париже забросали полицию шариками с краской. Число задержанных протестующих уже превысило 90 человек. Полицейские в основном не реагируют на эти действия, лишь изредка они распрыскивают жгучий спрей в направлении радикалов.
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