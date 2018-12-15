Корреспондента RT ранили в Париже

«Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу», — написала Симоньян в Twitter.

Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу. pic.twitter.com/nVRBuuOKWG— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что манифестанты возле здания оперы в Париже забросали полицию шариками с краской. Число задержанных протестующих уже превысило 90 человек. Полицейские в основном не реагируют на эти действия, лишь изредка они распрыскивают жгучий спрей в направлении радикалов.