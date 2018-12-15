В Великобритании запретят сексистскую рекламу

Ограничение вступит в силу со следующего года.

С июня 2019 года Британское Управление по стандартам рекламы в рамках борьбы с сексизмом запретит рекламные материалы, где демонстрируются мужчины и женщины, которые занимаются гендерно-стереотипной деятельностью. Об этом сообщает The Guardian.

К примеру, в рекламных материалах нельзя будет показывать женщину, у которой не получается припарковать машину, или мужчину, который отказывается выполнять работу по дому, пока его жена готовит. Запрет касается любых материалов, где представлен образ человека, неспособного выполнить какую-либо задачу из-за своей гендерной принадлежности.

По новым правилам под запрет попадает реклама с заявлениями о том, что трансформация тела приводит человека к успеху. Между тем, в материалах можно будет использовать образ успешных и здоровых людей.

Кодекс разработали после обсуждения с рекламодателями. Его одобрил Комитетом рекламной практики (дочерняя организация Управления по стандартам рекламы).