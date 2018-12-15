Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании запретят сексистскую рекламу 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Catherine Wylie/PA
Ограничение вступит в силу со следующего года.
С июня 2019 года Британское Управление по стандартам рекламы в рамках борьбы с сексизмом запретит рекламные материалы, где демонстрируются мужчины и женщины, которые занимаются гендерно-стереотипной деятельностью. Об этом сообщает The Guardian.
К примеру, в рекламных материалах нельзя будет показывать женщину, у которой не получается припарковать машину, или мужчину, который отказывается выполнять работу по дому, пока его жена готовит. Запрет касается любых материалов, где представлен образ человека, неспособного выполнить какую-либо задачу из-за своей гендерной принадлежности.
По новым правилам под запрет попадает реклама с заявлениями о том, что трансформация тела приводит человека к успеху. Между тем, в материалах можно будет использовать образ успешных и здоровых людей.
Кодекс разработали после обсуждения с рекламодателями. Его одобрил Комитетом рекламной практики (дочерняя организация Управления по стандартам рекламы).
Говорит Москва: последние новости
Акцию «жёлтых жилетов» на Елисейских полях поддержали полуобнажённые женщины Большинство стран ЕС выступили против санкций в отношении РФ из-за ситуации в Азовском море Арестованный командир украинского катера «Бердянск» отказался давать показания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев выбрал главу «новой украинской церкви»50
Япония оправдалась за «игнорирование» договора с РФ65
Косово бросило вызов НАТО24
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»54
Порошенко уселся в президиуме «объединительного собора»61
Видео
03:11
Путин рассказал о данном Кобзону обещании
Общество
06:51
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»
Армия Статьи
03:05
Порошенко обратился к «объединительному собору»
Украина В мире
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
00:45
Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери
В мире
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
03:37
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу»
В мире Европа
00:10
На Украине разбился истребитель Су-27
Происшествия
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
00:43
Заказное убийство надзирателя тюрьмы попало на видео
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение