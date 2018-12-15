В Брюсселе задержали около 50 «желтых жилетов»

Административные задержания произведены на площади Люксембург , у стен брюссельской штаб-квартиры Европарламента , откуда "желтые жилеты" намерены проследовать в "европейский квартал", где расположены другие учреждения Евросоюза

Нынешняя акция — уже третье по счету собрание "желтых жилетов" в бельгийской столице. Две предыдущие несанкционированные акции вылились в столкновения с полицией. На этот раз мероприятие официально разрешено, однако к местам его проведения стянуты значительные силы полиции.

В прошлую субботу стражи порядка подвергли задержаниям в общей сложности 450 участников беспорядков, устроенных "желтыми жилетами". Еще на десятерых из них был наложен судебный арест.