Женщины с голой грудью устроили акцию на Елисейских Полях в Париже

Пять женщин с голой грудью устроили молчаливую акцию на Елисейских Полях в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что они в течение получаса молча и неподвижно стояли перед сотрудниками полиции в красных кофтах, обнажив свою грудь. При этом их тела и лица были покрыты краской.

К капюшону каждой из них была приколота кокарда в цветах французского триколора.

Данный перфоманс происходил на фоне демонстраций «жёлтых жилетов».

Ранее сообщалось, что почти 70 тыс. полицейских мобилизованы по всей Франции для охраны правопорядка во время протестов «жёлтых жилетов».