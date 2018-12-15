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Женщины с голой грудью устроили акцию на Елисейских Полях в Париже 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Фото: Reuters
Пять женщин с голой грудью устроили молчаливую акцию на Елисейских Полях в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.
Отмечается, что они в течение получаса молча и неподвижно стояли перед сотрудниками полиции в красных кофтах, обнажив свою грудь. При этом их тела и лица были покрыты краской.
К капюшону каждой из них была приколота кокарда в цветах французского триколора.
Данный перфоманс происходил на фоне демонстраций «жёлтых жилетов».
Ранее сообщалось, что почти 70 тыс. полицейских мобилизованы по всей Франции для охраны правопорядка во время протестов «жёлтых жилетов».
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