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Более 70 «желтых жилетов» задержаны в Париже 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
В Парижском регионе задержано более 70 "желтых жилетов". В прошлую субботу в полицейские участки попали более трехсот манифестантов. Полиция фиксирует снижение протестного потенциала на фоне обещаний правительства снизить налоговое бремя на население, сообщают местные СМИ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном интервью обещал "более внимательно относиться к нуждам народа". Власти рассчитывают, что пакет мер по снижению налогов, террористический акт в Страсбурге, а также холодная зима позволят снизить активность "желтых жилетов".
Тем не менее, для контроля ситуации по всей стране мобилизовано около девяноста тысяч полицейских, восемь тысяч из которых будут следить за порядком в Париже. В город также стянуты водометы и бронетранспортеры.
Напомним, в прошлую субботу за неповиновение властям во время акций "желтых жилетов" было задержано в общей сложности 1723 человека, 1220 — в Париже, передает телерадиостанция BFMTV.
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