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Минобороны ФРГ купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Министерство обороны ФРГ намерено купить новый самолёт Airbus в связи с поломкой лайнера канцлера Ангелы Меркель, сообщает Bild.
«Было досадно, что канцлер опоздала на саммит G20. Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос покупки одного или двух новых дальнемагистральных самолётов», — сказала министр обороны Урсула фон дер Ляйен.
По информации издания, рассматривается возможность приобретения лайнера A330 или A350. Один такой самолёт стоит от €200 млн  В конце ноября Меркель пришлось прервать полёт в Аргентину на саммит G20 из-за неполадки в самолёте.
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