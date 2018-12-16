Госдеп подтвердил отказ США от участия в Парижском соглашении

Таким образом, позиция США по итогам конференции ООН по климату не изменилась после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 1 июня 2017 года объявил о намерении страны выйти из Парижского соглашения, "если не будет более выгодных для американцев условий".

В ведомстве подчеркнули, что добивались на конференции "сбалансированного подхода" к защите окружающей среды при сохранении экономического роста.

Ранее сообщалось, что почти 200 стран утвердили свод правил Парижского соглашения по климату.