«Они могут ломать генералов»: Бут оценил признание Бутиной

Россиянин Виктор Бут , приговоренный в США к 25 годам тюремного заключения, в беседе с RT прокомментировал решение Марии Бутиной признать себя виновной по одному из пунктов обвинения и заключить сделку со следствием.

«Видишь, они же очень хорошо работают — если они могут ломать генералов и адвокатов, то что говорить о девушке, которой 30 лет. У них это все отработано: то холодно, то жара, то холод, то жара. Отсутствие внешних раздражителей, угроза на всю жизнь — что всю жизнь проведешь в тюрьме. Человек сломался. Все понятно», — сказал он.

По его словам, «неважно, могло бы это преступление вообще произойти, или правительство его хотело сделать, неважно».

«Под это дело можно подвести кого угодно, как угодно. В федеральной системе почти 90% заключенных сидят по этой конспирации, как и я. У всех нет преступления, нет никаких улик, никакой подготовки. У американцев для «сговора» не нужно ничего, кроме одного — другого человека, который скажет, что да, так говорилось», — добавил Бут.

Он предположил, что человек не может признаться в том, чего не совершал, а идти на сделку со следствием или нет — выбор каждого.

«Это выбор каждого человека. Она пошла на это, и ей с этим жить. Я не могу судить и сказать ничего — ни плохого, ни хорошего», — заключил россиянин.

На прошедшем днем ранее в суде округа Колумбия заседании по делу россиянки Марии Бутиной, подозреваемая частично признала свою вину. Как следует из материалов суда, ее признание относится к обвинениями в сговоре с целью нарушения американских законов о деятельности иноагентов, передает ФАН.

В ходе заседания Бутина дала свое согласие пойти на сделку со следствием и отказаться от судебного процесса, в котором решение по ее делу вынесли бы 12 присяжных заседателей. Одновременно с этим россиянка лишилась возможности подать аппеляцию на решение суда, передает НСН.

После соглашения на сделку Бутиной грозит тюремное заключение сроком до 5 лет или штраф в размере $250 тыс. Также возможна ее депортация в Россию, однако это решение будет принимать не суд, а «другие органы».

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддержит любое решение осужденной в США россиянки Марии Бутиной.

По словам спикера, все, что происходит в деле россиянки, не имеет отношения к правосудию, а является политическим шантажом.

«Все решения, которые она примет, которые будут направлены на ее освобождение, они будут нами поддержаны, как мы ее поддерживаем с первого дня», — сказала дипломат.

Она добавила, что на Бутину оказывается давление с применением «огромной линейки инструментария по психологическим экспериментам над ней».

В суде Бутина под присягой заявила, что все признания она делает добровольно, без давления, а также заверила судью, что за признание вины ей не обещали снизить срок.

Тем не менее, в России уверены, что несмотря на эти заявления, на Марию все же оказывалось давление, в том числе и посредством условий, в которых она содержалась.

Суд пока не назначил дату объявления приговора, однако известно, что следующее заседание по делу россиянки пройдет 12 февраля.

«Там принцип очень простой: сотрудничаешь со следствием, наказание в разы меньше. Это уже есть форма давления», — так прокомментировал происходящее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, предъявив Бутиной столь «абсурдные» обвинения, американская Фемида «просто не могла отступить и, видимо, нашла способ „убедить“ гражданку России в том, что это для нее „лучший“ вариант».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий указал, что в Кремле никак не отреагировали на эту информацию, поскольку считают обвинения в ее адрес необоснованными.