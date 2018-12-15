Британия разрушила большой российский миф

Г-н Юнкер высказался откровенно издевательски. "Нашим друзьям из Соединенного Королевства необходимо сказать, чего они хотят, а не спрашивать, чего хотим мы. Нам бы хотелось, чтобы в течение нескольких недель наши друзья из Соединенного Королевства изложили их ожидания, потому что эти дебаты порой становятся расплывчатыми и туманными и мне бы хотелось получить разъяснения".

Это тот случай, когда дипломатическая вежливость только усиливает накал глумления. Говоря проще — Евросоюз отверг просьбы Лондона и с интересом смотрит, как руководство островного государства будет выпутываться.

…Все знают, что история с выходом Великобритании из состава Евросоюза развивается не совсем гладко. Все знают, что за свой уход Соединенное Королевство платит не только штрафами в десятки миллиардов евро, но и целым рядом унизительных процедур — лишь бы сохранить доступ на европейский рынок. Все знают, что Евросоюз показательно карает Лондон, чтобы тем, кому вздумается следовать его примеру, сразу приходили на память чудовищные сцены порки Великобритании.

Но мало кто учитывает, так сказать, эмоционально-исторический аспект. Лет пятьдесят тому назад вряд ли кто-то мог бы себе представить ситуацию, в которой бывший премьер-министр карликового Люксембурга вытирает ноги о действующего премьер-министра Великобритании. Да и сама формулировка " Брюссель показательно порет Лондон" большинству континентальных европейских политиков, включая высший эшелон, могла только присниться.

Сегодня это реальность.

И вот на этом месте стоит оставить в стороне зарубежную жизнь и поговорить о нашей.

Дело в том, что весь горький британско-европейский катаклизм, который мы наблюдаем издалека, — разрушает один из самых масштабных и почтенных мифов России

Этот миф имеет два варианта и, соответственно, два названия.

Согласно варианту мифа номер один ("англоманскому"), Британия — исторически не просто удачливая и значимая страна на глобусе. Это страна исключительная и главная. Все прочие империи приходят и уходят, порой даже не осознав, что они были лишь марионетками в большой сложной игре британской короны и ряда других учреждений. Британия не просто задает моду в культуре и политике — она по-прежнему лидирует по всем действительно значимым направлениям. Лондон — финансовая столица мира; британское образование для элит — лучшее образование; в частных школах для аристократов преподают тайное знание управления. Британская разведка — знает все. Мировая политика выстраивается на Даунинг-стрит и так далее.

Согласно варианту мифа номер два (известному как "англичанка гадит"), Британия — страна исключительная и главная. Все прочие империи приходят и уходят, порой даже не осознав, что они были лишь марионетками в британской игре. Британия лидирует по всем значимым направлениям. Лондон — финансовая столица мира; в частных школах для аристократов преподают тайное знание управления; британская разведка — знает все. Мировая политика выстраивается на Даунинг-стрит и так далее.

Исторически эти два варианта отечественного мифа различаются только эмоциональным выводом. Англоманы выводят из него, что высшим счастьем для человека является переезд в Лондон, перевоз туда капиталов и детишек и встраивание (понятно, не в первом, так хотя бы во втором или третьем поколении) в число управляющих миром британцев.

Англофобы же полагают, что посторонних британцы все равно к себе не принимают, поэтому остается только фрустрировать.

Ну и вот. Сейчас мы видим вполне наглядно результаты сложносочиненных британских интриг. А попутно — результаты знаменитого британского образования для элит.

Еще пару лет назад казалось, что самым выдающимся неудачником в послевоенной истории британских премьеров останется надолго Дэвид Кэмерон , решивший объявить референдум о выходе из ЕС, чтобы укрепить позиции Великобритании в ЕС (результаты смелой интриги общеизвестны).

Сейчас Кэмерона, однако, довольно бойкими темпами нагоняет его преемница Мэй, остающаяся на посту премьера и главы правящей партии главным образом потому, что претендентов на ее "место смертника" сейчас нет. Фактически ее карьера, вероятно, закончится вместе с процессом Brexit. И во многом поэтому британские консервативные политики, сами активно бегущие с министерских постов в ее правительстве, ее саму в отставку не отправляют.

Кстати, остальные топовые британские политики — начиная с былинного Бориса Джонсона и заканчивая министром обороны Уильямсоном, обвинявшим Россию в геноциде британских бомжей — тоже представители той самой "элиты из секретных школ для элит". Попробуйте найти во всех их хаотичных трепыханиях признаки некоего тайного, далекоидущего плана и продуманной политики "тайной империи".

…Тут бы сказать, что это все — кремлевская пропаганда, верить ей — себя не уважать, и вообще "я вас не слушаю, вы все врете". Но ведь ровно то же самое пишут и говорят о текущей элите Великобритании и ее политике западные СМИ. Как-то так получилось, что страна, в течение нескольких столетий действительно всерьез влиявшая на мировую жизнь, сейчас вызывает у мира насмешки.

Разумеется, все сказанное выше не значит, что Великобритания вообще потеряла всякое значение, расчехлилась, как голый король, и так далее. Нет.

У королевства, безусловно, имеются большие наработки в большом количестве отраслей деятельности и сфер влияния. Королевство, конечно, все еще способно влиять на международные отношения и проводить свою политику.

Просто незачем придавать ему мистические качества. Те несомненные бонусы от географического положения, истории и человеческого капитала, что позволили Великобритании стать в некий момент истории самой крупной империей планеты, — не были вечными. И сейчас этому имеется наглядное подтверждение.

…Российский "британский" миф — во всех своих вариантах — конечно, переживет собственно величие Великобритании.

Но это тоже нормально. В свое время миф о вездесущих и всемогущих иезуитах, стоящих за всеми мировыми процессами, тоже был популярен в нашей стране. И вполне работал еще десятилетия после того, как иезуиты сошли с мировой политической арены.

Виктор Мараховский