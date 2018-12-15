США хотят лишить Россию сильных армии и флота, заявил экс-посол

Цель введения экономических санкций против Москвы — лишение России сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона. С таким заявлением в эфире украинского телеканала «Прямой» выступил экс-посол США на Украине , директор евразийского центра атлантического совета Джон Хербст.

“Мы хотим, чтобы их (российская — Прим. ред.) экономика была слабее, потому, что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам”, — заявил Хербст.

При этом он, сославшись на данные МВФ , добавил, что ВВП России из-за санкций "теряет больше процента в год".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что европейским странам и Вашингтону нужно обдумать введение дополнительных санкций против России после инцидента с украинскими кораблями в Черном море.

В свою очередь, российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что США использовали этот инцидент, чтобы усилить санкционное давление на Москву со стороны Евросоюза, но у них это не получилось.

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. В минувшем августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга России и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк

Позднее СМИ сообщали со ссылкой на американских сенаторов, что конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год.