Премьер Австралии заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

"Австралия теперь признает Западный Иерусалим столицей Израиля", — заявил Моррисон в своем выступлении в Институте Сиднея, трансляция которого велась телеканалом SBS.

Вместе с тем он отметил, что австралийское правительство намерено открыть в Иерусалиме торговые и оборонные представительства. По его словам, страна пока не переносит свое посольство в Иерусалим, однако начала поиск подходящего места для его открытия.

Признав Иерусалим столицей Израиля, Австралия присоединилась к таким странам, как США, Гватемала, Чехия, Бразилия и Гондурас.