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Премьер Австралии заявил о признании Иерусалима столицей Израиля 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Кристина Афанасьева
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля.
"Австралия теперь признает Западный Иерусалим столицей Израиля", — заявил Моррисон в своем выступлении в Институте Сиднея, трансляция которого велась телеканалом SBS.
Вместе с тем он отметил, что австралийское правительство намерено открыть в Иерусалиме торговые и оборонные представительства. По его словам, страна пока не переносит свое посольство в Иерусалим, однако начала поиск подходящего места для его открытия.
Признав Иерусалим столицей Израиля, Австралия присоединилась к таким странам, как США, Гватемала, Чехия, Бразилия и Гондурас.
Израильтяне называют Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным палестинским территориям. Основополагающий для ближневосточного урегулирования документ, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением ООН. Другой документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима, включая районы, занятые в 1967 году, и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.
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