Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери

Полиция Солсбери рассказала, в каком состоянии нашла Скрипалей

Полицейские из Солсбери рассказали, что нашли отравленных Скрипалей в одеревенелом состоянии. Об этом сообщает The Guardian, взявшее интервью у стражей порядка.

Полицейские Трейси Холлоуэй и Алекс Коллинз находились в участке, когда поступил звонок о том, что мужчине и женщине стало плохо неподалеку от торгового центра.

«Нам потребовалось всего две минуты, чтобы добраться туда на патрульной машине с сиреной и мигалкой. Женщина (дочь Скрипаля, Юлия) лежала на земле. Рядом с ней был случайный прохожий, который оказался доктором. Он оказывал ей помощь. Мужчина (Скрипаль) находился в очень необычном положении. Он сидел на скамейке, одеревенелый, неподвижно глядя в пространство. Он дышал, но не отвечал на вопросы. Под скамейкой было много рвоты. Нашей первой мыслью было, что это наркотики», — рассказал Алекс Коллинз.

Полицейские осмотрели потерпевших, пытаясь найти их удостоверения личности, но нашли только телефон с контактами на русском языке.

Скрипаля с трудом удалось поместить в салон Скорой — его члены не гнулись, положить его на носилки было практически невозможно.

После этого на место прибыли спасатели и химики.

Коллинз говорит, что не понимает, как не отравился после контакта со Скрипалями. После смены он переоделся и оставил одежду в своем гараже.

«Я рад, что сделал это. Я собирался принять душ, но был так измотан, что просто забрался в кровать и уснул. У меня есть маленькие дети, и на следующий день они играли, лазая по мне, так что моя жена не особенно обрадовалась, когда все стало известно», — отметил полицейский.

Весной нынешнего года шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке британского городка Солсбери. В Британии заявили, что они их отравили газом «Новичок» российские агенты. Москва отрицает обвинения. Инцидент стал поводом для западных санкций, при том, что доказательств вины России так и не было представлено.