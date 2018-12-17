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WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, результаты этого документа основаны на "самом развернутом анализе" миллионов публикаций в социальных сетях.
Как отмечается, в отчете утверждается, что Россия "использовала" все основные социальные медиа-платформы для содействия избранию Дональда Трампа президентом США.
При этом "российская кампания" также якобы занималась поддержкой Трамп после его победы.
Ранее в минюсте США назвали стоимость расследования "российского вмешательства".
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