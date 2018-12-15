В небе над Нью-Йорком заметили «доказательство существования НЛО»

В Сети появилось видео , на котором над Нью-Йорком на сверхзвуковой скорости пролетает дискообразный объект, который многие называли "доказательством существования НЛО", сообщает Express.

Как пишет издание, вероятность того, что объект на видео — пассажирский самолет, исключена: при замедленном воспроизведении видео заметно, что у него нет крыльев, а расцветка — темная.

Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что это видео — доказательство существования инопланетян в штате Нью-Йорк. Также он заявил, что тот факт, что объект пролетал за облаком, исключает возможность того, что это насекомое, птица или дрон.