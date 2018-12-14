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Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: most.life/multimedia
Украинских журналистов хлебом не корми — дай только придумать новую байку про тонущий, падающий или треснувший Крымский мост. Новый фейк гласит о том, что строители не будут электрифицировать железнодорожный участок моста, который намечено открыть в конце 2019 года.
Издание "Обозреватель", специализирующееся на публикации прогнозов лже-экспертов о будущем Крымского моста, выдало очередную утку. Оказывается, железнодорожную часть моста не откроют, как это было намечено, в декабре 2019 года, потому что компания "Российские железные дороги" отказалась от проведения тендера на электрификацию.
"Срыв на год-два — это абсолютно естественная ситуация. Я бы не назвал ни одного крупного инфраструктурного проекта в современной России, который попал бы в планируемые сроки", — заявил по этому поводу директор группы корпоративных рейтингов "АКРА" Максим Худалов.
Если господин Худалов внимательно изучит проектные сроки хотя бы пяти последних масштабных строек в России, то ему станет понятно, что все объекты сдаются у нас раньше запланированных дат. Так часто происходит и со строительством метро в Москве, и с крупными стройками в регионах. Да и автомобильную часть Крымского моста тоже открыли раньше срока.
Еще один мастер прогнозов, некий украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль заявил, что в России перепуганы возможным срывом сроков строительства железнодорожной части Крымского моста.
"Я думаю, что есть в России профессиональные мостовики, которых услышали, когда они говорили о том, что мост недостаточно надежен, что есть существенные риски. В пользу этого говорит тот факт, что на мосту изначально не пустили грузовое движение, а только легковое. Не было испытания моста на полные нагрузки", — со знанием дела сказал инженер.
Еще этот мега-эксперт отметил, что автомобильную часть моста посадили низко над водой, чтобы контролировать проход судов по Керченскому проливу, а железнодорожный мост расположен значительно выше. "Как правило, их строят на одинаковых высотах. Мост, который сидит низко над водой, имеет больше рисков обледенения", — подчеркнул Коваль.
Какие только слухи о грандиозном сооружении, построенном Россией в кратчайшие сроки, не гуляли в украинском сегменте Сети. Писали о том, что Крымский мост буквально разъезжается в разные стороны. Недавно на Украине придумали миф о том, что переправа медленно уходит под воду и скоро рухнет.
До этого в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий опубликовали целое исследование, которое базируется на снимках из космоса. Там сообщили, что арка железнодорожной части моста поднимается со скоростью до 30 миллиметров в год, а автомобильная проседает примерно на столько же.
Небылицы про Крымский мост всплывают в украинских СМИ регулярно. Особенно любят их придумывать местные ученые. Во всяком случае, они себя называют именно так. В печати появлялись жуткие прогнозы о том, что мосту осталось недолго — его смоет первый же шторм. Также писали, что сооружение построено с нарушениями норм и поэтому через год-два рухнет.
Другой конек, который оседлали украинские общественные деятели и политики — угрозы физического уничтожения Крымского моста. Говорили и о дельфинах-убийцах, обвязанных взрывчаткой, и о подготовке диверсий с участием водолазов. Украинские вояки даже проводили специальные учения неподалеку от моста.
В ответ на это российские спецслужбы усилили охрану стратегического объекта. Теперь к нему не проберутся возможные террористы или диверсанты.
Самый длинный мост в России продолжает стоять несмотря на безумную информационную кампанию, развязанную против него на Украине. По Крымскому мосту уже проехали сотни тысяч автомобилей. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019 году.
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