Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения отказалась от «Что? Где? Когда?» на русском 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Последний русскоязычный проект в Армении, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с нового сезона будет выходить на армянском языке. Об этом сообщил министр образования и науки страны Араик Арутюнян в Facebook.
По его словам, на адаптацию программы выделено 17 млн драмов (2 млн 326 тысяч рублей).
Министр отметил, что он не раз критиковал организаторов игры за то, что они проводят ее на русском языке.
При этом Арутюнян сказал, что программа пользуется популярностью у зрителей и соответствует политике министерства — распространению знаний.
Как отмечает «Лента.ру», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» выходит в эфир с 1975 года.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко объяснил ненужность авиабазы РФ в Белоруссии201
Инкорпорация Белоруссии к России и другие события дня24
В регионах РФ задержаны высокопоставленные чиновники289
Кто стоит за решением о создании армии Косова?7
Лукашенко запретил россиянам «кормить» его республику463
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:28
Без Пугачевой: как россияне встретят Новый год
Шоу-бизнес Статьи
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
33:31
Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову
Политика Статьи
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:06
В севастопольской школе на учеников обрушился потолок
Происшествия Пожары
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение