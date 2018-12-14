В ЕС договорились по бюджету еврозоны

Ангела Меркель. Лидеры Евросоюза достигли договоренности по реформированию еврозоны, в том числе по вопросу о создании отдельного бюджета. Об этом заявила канцлер Германии

Брюсселе состоялась двухдневная встреча 27 глав и правительств стран ЕС. Как сообщает "Интерфакс", Меркель отметила, что переговоры были противоречивыми.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что саммит был результативным, участникам удалось добиться четкого компромисса, и по целому ряду вопросов был осуществлен переход к важным этапам.

"Странами-участницами еврозоны было одобрено формирование ее бюджета. При этом впервые эта цель была зафиксирована в принимаемом документе и были поставлены четкие задачи в этой сфере министрам финансов", — сообщил французский лидер.

Макрон напомнил, что еще год назад многие считали, что достичь таких результатов невозможно. Однако за последние недели Франции удалось убедить партнеров в необходимости данных мер. Президент Франции надеется, что достигнутые договоренности "позволят также завершить проект создания банковского союза". Кроме того, как сообщает ТАСС, участникам встречи удалось достичь согласия в оборонной сфере.