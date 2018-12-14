Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕС договорились по бюджету еврозоны 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Global Look Press
Лидеры Евросоюза достигли договоренности по реформированию еврозоны, в том числе по вопросу о создании отдельного бюджета. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
В Брюсселе состоялась двухдневная встреча 27 глав и правительств стран ЕС. Как сообщает "Интерфакс", Меркель отметила, что переговоры были противоречивыми.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что саммит был результативным, участникам удалось добиться четкого компромисса, и по целому ряду вопросов был осуществлен переход к важным этапам.
"Странами-участницами еврозоны было одобрено формирование ее бюджета. При этом впервые эта цель была зафиксирована в принимаемом документе и были поставлены четкие задачи в этой сфере министрам финансов", — сообщил французский лидер.
Макрон напомнил, что еще год назад многие считали, что достичь таких результатов невозможно. Однако за последние недели Франции удалось убедить партнеров в необходимости данных мер. Президент Франции надеется, что достигнутые договоренности "позволят также завершить проект создания банковского союза". Кроме того, как сообщает ТАСС, участникам встречи удалось достичь согласия в оборонной сфере.
Вести.Ru: последние новости
Десантник с "эсэсовского" фото Порошенко спутал шеврон "Мертвой головы" с пиратским флагом ЕС продлил на полгода санкции против России Кремль: инцидент в Керченском проливе - украинская провокация, а не российская агрессия
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инкорпорация Белоруссии к России и другие события дня22
Лукашенко запретил россиянам «кормить» его республику321
В регионах РФ задержаны высокопоставленные чиновники240
«С девушками не везло»: за что убили молодую мать14
Мэй сбежала с саммита ЕС334
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
33:31
Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову
Политика Статьи
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:06
В севастопольской школе на учеников обрушился потолок
Происшествия Пожары
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение