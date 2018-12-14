Главные события пятницы

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Центрального банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,25% — с 7,5% до 7,75%. Об этом Daily Storm сообщает в мессенджере «Телеграм».

ЦБ дал прогноз по инфляции в 2019 году

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году, говорится в сообщении регулятора.

В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о деньгах

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о недостатке денег и излишнем внимании к региону является нормальным явлением

Ту-160 из РФ обозвали «музейными экспонатами»

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолеты с «музейными экспонатами»

Лукашенко высказался о вхождении в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции . Об этом сообщает АФН.

Украинский десантник объяснился за шеврон СС и попал впросак

Военнослужащий из Украины извинился за шеврон танковой дивизии СС «Мёртвая голова» на своей форме в видеообращении в Facebook.

Израиль счел инцидент с Ил-20 исчерпанным

Израиль считает вопрос с крушением российского самолёта-разведчика Ил-20 в Сирии исчерпанным, заявил журналистам депутат Кнессета Давид Битан.

ЕС принял решение по керченскому инциденту

Евросоюз принял решение не вводить против России санкции из-за событий в Керченском проливе 25 ноября.

Дознавательница из Уфы вернется на службу

Девушка-полицейский, которая обвинила своё руководство в изнасиловании, собирается вернуться на работу в тот отдел, где было совершено преступление, сообщает « Московский Комсомолец » со ссылкой на коллег потерпевшей.

Правительство вернет старые штрафы

«Зенит» решил судьбу Аршавина