Порошенко обозначил следующий шаг противодействия России

«Важный результат — Европейский совет принял политическое решение о продлении секторальных санкций против российского агрессора за полное игнорирование минских договоренностей», — написал Порошенко после завершение своего визита в Брюссель.

Украинский лидер отметил, что «единство и солидарность Евросоюза в противодействии российской агрессии в отношении Украины» удается сохранять в течение последних нескольких лет, что, в свою очередь, «обеспечивает санкционное давление на Кремль». «Следующим шагом должно стать введение "азовского пакета санкций". Благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории. Это решение и проведенная между лидерами ЕС дискуссия создают хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан», — добавил он.

«Сегодня весь цивилизованный мир встал на поддержку Украины в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечить экономический рост и процветание», — заключил Порошенко.

ЕС 13 декабря продлил экономические санкции в отношении России. Президент Европейского совета Дональд Туск указал, что ограничительные меры были продлены на шесть месяцев из-за нулевого прогресса в реализации минских соглашений.

Страны ЕС вместе с США и рядом других государств ввели ограничительные меры против России после присоединения Крыма в 2014 году, а впоследствии — из-за конфликта в Донбассе. Отмену мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.