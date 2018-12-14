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Порошенко обозначил следующий шаг противодействия России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Mikhail Palinchak / AP
Следующим шагом в противодействии действиям России должно стать введение «азовского пакета санкций». Об этом в своем Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.
«Важный результат — Европейский совет принял политическое решение о продлении секторальных санкций против российского агрессора за полное игнорирование минских договоренностей», — написал Порошенко после завершение своего визита в Брюссель.
Украинский лидер отметил, что «единство и солидарность Евросоюза в противодействии российской агрессии в отношении Украины» удается сохранять в течение последних нескольких лет, что, в свою очередь, «обеспечивает санкционное давление на Кремль». «Следующим шагом должно стать введение "азовского пакета санкций". Благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории. Это решение и проведенная между лидерами ЕС дискуссия создают хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан», — добавил он.
«Сегодня весь цивилизованный мир встал на поддержку Украины в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечить экономический рост и процветание», — заключил Порошенко.
ЕС 13 декабря продлил экономические санкции в отношении России. Президент Европейского совета Дональд Туск указал, что ограничительные меры были продлены на шесть месяцев из-за нулевого прогресса в реализации минских соглашений.
Страны ЕС вместе с США и рядом других государств ввели ограничительные меры против России после присоединения Крыма в 2014 году, а впоследствии — из-за конфликта в Донбассе. Отмену мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.
Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.
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