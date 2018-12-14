The American Conservative (США): что скрывается за недугами Запада?

American Conservative (США) задумался, что это, случайное совпадение или заразная болезнь? Новые нападки на Дональда Трампа , почти состоявшийся вотум недоверия Терезе Мэй , капитуляция Эммануэля Макрона перед желтыми жилетами. Ведущие страны Запада внезапно поразил недуг, вызвавший у них паралич. Главный редактор журнала Theзадумался, что это, случайное совпадение или заразная болезнь?

Ведущие страны Запада внезапно поразил недуг, вызвавший у них паралич. Что это, случайное совпадение или заразная болезнь?

Когда адвокат и посредник Майкл Коэн признался в том, что он в сговоре с Трампом платил отступные Сторми Дэниелс и Карен Макдугал , американская сцена получила все необходимые декорации для пьесы, которая будет длиться два года.

Демократы зондируют почву в рамках подготовки к президентским выборам, и в этих целях лягают и кусают Трампа. Поэтому тот истэблишмент, который президент ненавидит, и над которым он одержал верх в 2016 году, будет использовать все имеющиеся в его обширном арсенале средства для того, чтобы сломать и низвергнуть Трампа, как он поступил полвека назад с Никсоном.

К весне 2019 года американцы погрузятся в пучину сарказма и злобы кабельного телевидения и социальных сетей. А внешний мир снова увидит, насколько расколота Америка. Наша политика станет еще более ядовитой, и нам будет очень трудно понять, что же может снова объединить наши враждующие племена.

В таком случае давайте рассмотрим ситуацию, складывающуюся у нашей давней союзницы Великобритании

Премьер-министр Тереза Мэй только что была вынуждена пообещать, что она не будет возглавлять свою партию на следующих выборах, сделав это для того, чтобы ей не вынесли вотум недоверия в парламенте. Треть депутатов из числа тори проголосовала за то, чтобы вышвырнуть ее.

Голосование о вотуме недоверия было назначено после того, как Мэй отложила голосование по плану Брексита, о котором она вела переговоры с ЕС . Сделала она это, когда стало очевидно, что коалиция из тори и лейбористов проголосует против ее плана.

Мэй унижена. Но это унижение ничего не решает. Часы тикают, и приближается март, а вместе с ним и крайний срок для заключения сделки по Брекситу. Но приемлемого плана нет ни у парламента, ни у ЕС.

Существует такая возможность, что Британия просто хлопнет дверью и уйдет из ЕС, причинив огромный экономический ущерб обоим.

Понимая это, Брюссель оставляет двери открытыми на тот случай, если Британия проведет второй референдум и проголосует за то, чтобы остаться в ЕС. Но если такой референдум будет назначен и проведен, это станет предательством 52% британских избирателей, проголосовавших за полное восстановление национальной независимости.

Лондон в 2016 году хотел остаться в ЕС, но Англия решила уйти. Северная Ирландия хотела остаться, как и Шотландия, хотя ранее 45% шотландцев проголосовали за провозглашение собственной независимости от Великобритании.

Во Франции после длившейся четыре субботы анархии, поджогов, грабежей и вандализма президент Эммануэль Макрон капитулировал перед участниками беспорядков. Он отменил топливный налог, который спровоцировал волнения. Он дал распоряжение правительству добавить по 113 долларов в месяц тем, кто получает минимальную заработную плату, позволить рабочим получать деньги за переработку, выплачивать не облагаемые налогом рождественские премиальные и отменить повышение социальных отчислений со скромных пенсий.

Отступление Макрона оценивается в 11 миллиардов долларов, что составляет 0,4% от французского ВВП. Суббота покажет, удалось ли ему своей политикой умиротворения купить мир.

Политический крах Макрона это нечто из ряда вон выходящее. В 2017 году он получил почти две трети голосов избирателей, а его партия «Вперед, республика!» завоевала абсолютное большинство в Национальном собрании Франции. Сегодня, согласно данным одного опроса, рейтинг популярности Макрона составляет 21%. Мысль о том, что он может стать общепризнанным лидером ЕС вместо Ангелы Меркель, кажется смехотворной.

Что касается самой Меркель, которую называли лидером Запада в эпоху Трампа, то ее партия и коалиция потеряли так много голосов на недавних выборах, что она покинула пост лидера ХДС и пообещала больше не выдвигать свою кандидатуру на очередной срок.

Четвертую в Европе страну по размерам экономики Италию сегодня возглавляет коалиция в составе левопопулистского «Движения пяти звезд» и правопопулистской партии «Лига». Коалиция добивается большей свободы в расходовании средств, с чем не согласен Брюссель. А еще она хочет остановить миграцию через Средиземное море.

А поскольку Польша и Венгрия спорят с Брюсселем по поводу изменений в своей политической системе, можно сказать, что Евросоюз сегодня разобщен как никогда.

В чем основные причины этого кризиса западных демократий 21 века?

Безусловно, одна из главных причин — глобализация, породившая связи между транснациональными элитами в ущерб государствам и населяющим их народам. Столицы — Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин — сегодня как никогда далеки от стран, которыми они правят.

Еще одна причина — демография. Коренное население почти всех западных стран стареет, сокращается и умирает. Смертность превышает рождаемость. Народы Запада живут дольше, но они рожают меньше детей себе на замену.

В то же время, западная элита приветствует иностранных рабочих и не защищает границы от массовой миграции. И люди едут на Запад, причем сегодня почти все они — выходцы из стран третьего мира. И они не ассимилируются, как это сделали к 1960 году дети приехавших в США в 19 и 20 веке европейских иммигрантов.

Следствием этого и косвенной причиной кризиса является усиление трайбализма, этнонационализма, поиски идентичности и группового единения. Преданность семье, клану, общине, культуре и стране выходит на первый план, возвышаясь над интеллектуальными и политическими симпатиями.

У сердца есть причины, о которых рассудок ничего не знает, говорил Паскаль. Это верно.