ЕС отказался наказывать Россию

Европейский совет посчитал, что введение дополнительных санкций или ужесточение уже действующих против России из-за инцидента в Керченском проливе не требуется. Решение принималось под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона, ряда стран Восточной Европы и самой Украины . Можно ли это назвать первой победой и как в дальнейшем будут выстраиваться отношения Москвы с европейскими государствами — выяснял News.ru.

В своём заявлении Европейский совет отделался стандартными фразами, что «выражает крайнюю обеспокоенность эскалацией ситуации». Кроме того, от Москвы вновь потребовали освобождения украинских моряков.

«Применению Россией военной силы нет оправдания», — говорится в документе.

Однако в качестве ответных мер Европейский совет готов ответить укреплением поддержки пострадавших районов Украины. При этом о том, что могло бы затронуть интересы России в качестве ответных мер, в заявлении не говорится. Применение по отношению к Москве каких-либо санкций или ограничений в Европе сочли контрпродуктивным шагом. Таким образом удалось в значительной степени снизить эскалацию вокруг произошедшего.

Своеобразным образом на это решение отреагировали в Киеве. Как заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, Евросоюз обманул Украину при заключении торговых договоров.

«Они нам дали квоты на поставку товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца. Они не дают возможность создать высокотехнологичные отрасли, которые бы могли реально конкурировать», — рассказал он телеканалу Newsone.

По его словам, Брюссель подталкивает Киев покупать высокотехнологичные товары европейских производителей.

Между тем, по мнению специалистов Всемирного банка , у Украины так и не получилось извлечь выгоды от соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Экономические преимущества остаются для Украины ограниченными.

Противоречия с США

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил в беседе с News.ru, что при принятии решения Европейским советом сыграли экономические противоречия между США и ЕС.

«В Европе поняли, что Вашингтон нагнетает ситуацию на востоке и Пётр Порошенко помогает Америке всеми силами. Исходя из этого, в Брюсселе заключили, что им невыгодна ситуация, когда их торговые и финансовые отношения с РФ могут быть испорчены благодаря американской игре и глупости Евросоюза, если бы он ввел санкции. В этот раз решили ограничиться», — заявил Колташов.

По его словам, несмотря на это, санкционная риторика ЕС останется прежней. Возможно, в рамках новых решений будут расширены списки нежелательных лиц на территории ЕС, будут новые заявления и декларации, но жёсткие политические и экономические меры едва ли будут приняты.

В ЕС поняли, уверен эксперт, что американцы используют Украину для обострения отношений, чтобы в конечном итоге оторвать европейские страны от российской экономики. И хотя ЕС в принципе не против санкций, он всё-таки находится в ситуации балансирования между такими экономическими центрами как Россия, Китай, Иран, Турция и США и не заинтересован в том, чтобы Вашингтон выигрывал каждую партию.

Колташов считает, что в этой ситуации нет никакой победы России, но есть положительный для Москвы результат. Потому что никто специально не добивался данного решения. Здесь включилось рациональное мышление.

«То, что ЕС не включился в санкционную игру является результатом других побед, побед связанных с укреплением экономических отношений, в том числе с перспективой роста поставок российских углеводородов через «Северный поток — 2». Эта победа во многом определила невнимание еврократии к американской игре на востоке Европы», — сообщил руководитель Центра политэкономических исследований.

Как подчеркнул политолог-экономист Сергей Жаворонков , решения Европейского совета удалось достичь благодаря тому, что санкции уже существуют и их сложно ещё как-то расширить.

«Их можно расширить разве что на компании, являющиеся крупными торговыми партнёрами ЕС», — предположил Жаворонков.

По его мнению, это не победа и не поражение Москвы, это просто сохранение статуса-кво.

Политолог Алексей Мухин уверен, что в итоге в Европе победил здравый смысл.

«Иногда он побеждает. Понятно, что инцидент в Керченском проливе является провокацией со стороны Украины и США, которые фактически признались, что это их рук дело устами и Петра Порошенко, и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона», — сказал Мухин.

Он считает, что их заявления являются ангажированными и позволяют вычислить, что именно Вашингтон стоит за инцидентом. Поэтому Европа пытается демонстрировать суверенность, а своим отказом от введения санкций подтверждает этот тренд.

Однако ожидать, что Европа возьмётся за ум и обретёт суверенность, по его мнению, не стоит. По крайней мере, в ближайшее время. Ведь связи между ЕС и США очень тесны, а европейские политики ведут себя сейчас подчёркнуто осторожно.