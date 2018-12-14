Лукашенко заявил, что Порошенко не поддержал его предложения по Донбассу

Петра Порошенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки, в частности, у президента Украины Ранее Лукашенко, выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе. Кроме того, он выразил мнение, что целесообразно рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН ОБСЕ в Донбассе. Лукашенко высказал готовность Белоруссии разместить у себя технический пункт контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. "Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там (в Донбассе — ред.) провести по минскому соглашению… Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко (президенту Украины — ред.) и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с представителями российских медиа. Он также задался вопросом, почему "россияне не идут на это (реализацию предложений Минска — ред.)".