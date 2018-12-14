Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко сделал первое заявление после «смерти» 

Рамблер 1 час назад
Чернобыльская зона отчуждения становится «территорией изменений». Об этом президент Украины Петр Порошенко упомянул в обращении к соотечественникам по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Его текст был опубликован на официальном сайте главы государства.
О "смерти" Порошенко узнали спустя три дня
По словам президента, в течение нескольких последних лет он видит «мощный процесс» превращения Чернобыльской зоны из места экологической катастрофы в место внедрения инновационных технологий.
Благодарить за это, считает Порошенко, следует энтузиазм, ответственность и профессионализм тех, кто работает в зоне отчуждения, а также широкую международную поддержку.
Сегодня поисковик «Яндекс» сообщил о «смерти» Петра Порошенко. По его мнению, президент Украины «умер» 11 декабря 2018 года. Об этом гласила биографическая справка о Порошенко, выдаваемая при поиске по его фамилии.
Место и причины «смерти» президента «Яндекс» не уточнял. К настоящему времени он уже «ожил».
Специалист PR-службы «Яндекс. Поиска» Яна Имайкина объяснила «Известиям», что «убили» Поршенко открытые источники, из которых поисковик берет информацию.
Комментарии111
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева50
Как Москва готовится к наступлению Киева в Донбассе7
Райкин отреагировал на ситуацию с Гайдуляном1
«Зелёные береты» умирают от рук «морских котиков»3
«Русфонд» отказался списывать долг семьи Фриске47
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение