Порошенко сделал первое заявление после «смерти»

Чернобыльская зона отчуждения становится «территорией изменений». Об этом президент Украины Петр Порошенко упомянул в обращении к соотечественникам по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Его текст был опубликован на официальном сайте главы государства.

По словам президента, в течение нескольких последних лет он видит «мощный процесс» превращения Чернобыльской зоны из места экологической катастрофы в место внедрения инновационных технологий.

Благодарить за это, считает Порошенко, следует энтузиазм, ответственность и профессионализм тех, кто работает в зоне отчуждения, а также широкую международную поддержку.

Сегодня поисковик «Яндекс» сообщил о «смерти» Петра Порошенко. По его мнению, президент Украины «умер» 11 декабря 2018 года. Об этом гласила биографическая справка о Порошенко, выдаваемая при поиске по его фамилии.

Место и причины «смерти» президента «Яндекс» не уточнял. К настоящему времени он уже «ожил».