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Лукашенко исключил украинский сценарий в Белоруссии 

Москва24 + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не пойдет на конфликт в отношениях с Россией, как это сделала Украина. Об этом он сказал на встрече с российскими СМИ.
"Никогда не будет так, как на Украине. Только идиот в Белоруссии после меня может на это пойти", — приводит слова Лукашенко ТАСС. Он назвал отношения РФ и Белоруссии "величайшим достоянием", которые "не разорвут никакие нефтяные проблемы". Лукашенко отметил, что между двумя странами есть духовная связь, которую никто не разорвет.
В начале октября Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав России и ценит свою независимость. Он напомнил, что об этой идее не высказывались ни Борис Ельцин, ни Владимир Путин.
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